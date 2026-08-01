أوليانوف يدعو واشنطن إلى التعلم من أخطائها تجاه إيران

طهران-فارس:- رداً على اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدرات العسكرية الإيرانية، دعا ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية إلى وقف هجمات واشنطن على إيران، وأكد على ضرورة أن تتعلم الولايات المتحدة من أخطائها الاستراتيجية.

"حان الوقت لوقف الهجمات العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات. يجب أن التعلم من الأخطاء الاستراتيجية الأخيرة."

هذا ما نشره اليوم ميخائيل أوليانوف، المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، على منصة أكس.

وجاءت تصريحات أوليانوف ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أقرّ أمام أعضاء حكومته والصحفيين بأن إيران تزداد قوة.

وقال ترامب، الذي سبق أن ادعى مرارًا وتكرارًا قدرته على تدمير القوة العسكرية الإيرانية، ردًا على سؤال حول إمكانية استمرار إيران في الرد العسكري على العدوان الأمريكي: "قد يكونون أقوى قليلًا الآن، لكنهم سيضعفون لاحقًا".

ودعا أوليانوف مؤخرًا إلى وقف دائم لهذه الهجمات ردًا على العدوان العسكري الأمريكي الذي توقف لعدة أيام، مؤكدًا أنه لا يوجد حل عسكري لهذه القضية.