ذوالقدر: تاجيج نيران الحرب سيزيد من إحكام إغلاق مضيق هرمز

طهران-مهر:- أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر أن مواصلة أمريكا تاجيج نيران الحرب سيزيد من إحكام إغلاق مضيق هرمز.

وكتب ذوالقدر في منشور له على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي: إن مواصلة الحصار البحري ومواصلة النظام الاميركي تاجيج نيران الحرب سيؤدي إلى إحكام إغلاق مضيق هرمز وكذلك ممرات ومضائق استراتيجية أخرى.

واضاف: سيدفع الاقتصاد العالمي، وسوق الطاقة، والناخبون الأمريكيون، ثمن ذلك.