القيادة الأميركية في أوروبا تؤكد عدم قدرة قواتها لحماية "إسرائيل"

قائد القيادة الأميركية في أوروبا يحذّر من عدم قدرة "البنتاغون" على حماية "إسرائيل" موضحاً أنّه "في حال عدم توفير مدمرة إضافية سيضطر للاختيار بين الدفاع عن الوطن أو الدفاع عن إسرائيل".

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية نقلاً عن مسؤولين بأنّ قائد القيادة الأميركية في أوروبا، أليكسوس غرينكويتش، حذّر "البنتاغون" من افتقاره إلى قوات كافية لحماية "إسرائيل". وأكد الجنرال الأميركي إخطاره "البنتاغون" أنه "في حال عدم توفير مدمرة إضافية سيضطر للاختيار بين الدفاع عن الوطن أو الدفاع عن إسرائيل".

ويأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الأميركية على مناطق في إيران، والتي ترد على العدوان مستهدفةً القواعد والمواقع الاستراتيجية التابعة للجيش الأميركي في المنطقة، فضلاً عن التصدي لمحاولات السفن عبور الممرات غير القانونية بتحريض من واشنطن في مضيق هرمز.