المستشارية الثقافية الإيرانية في فيينا تفتح باب المشاركة البحثية في مؤتمر الحضارة الإيرانية - الإسلامية

طهران/ارنا- أعلنت المستشارية الثقافية الإيرانية في النمسا عن إطلاق الدعوة الرسمية لتلقي البحوث الخاصة بالمؤتمر الدولي الثاني للحضارة الإيرانية - الإسلامية، الذي سيعقد تحت عنوان "دور المرأة في الحضارة الإيرانية؛ من العصور القديمة حتى اليوم".

وسيعقد المؤتمر الدولي الثاني للحضارة الإيرانية - الإسلامية، في 31 يناير/كانون الثاني 2027، بنظام “هجين” يجمع بين الحضور المباشر في مدينتي فيينا وطهران، والمشاركة عبر تقنيات الاتصال المرئي. وقد وُجهت الدعوة لأساتذة الجامعات، والباحثين، والمفكرين، وطلبة الدراسات العليا من مختلف أنحاء العالم للمشاركة لتقديم البحوث العلمية.

ويهدف المؤتمر تحت شعار “دور المرأة في الحضارة الإيرانية؛ من العصور القديمة حتى اليوم”، إلى تقديم رؤية علمية موثقة ومتعددة التخصصات حول مكانة المرأة وتأثيرها في نشأة الحضارة الإيرانية، واستمرارها، وازدهارها.

وتتوزع المحاور الرئيسة للمؤتمر على عدة مجالات تشمل: القيادة السياسية والدبلوماسية والحوكمة؛ واللغة والتراث المخطوط والذاكرة الثقافية؛ والعلوم والصحة والتحول الاجتماعي؛ بالإضافة إلى الروحانية والأخلاق والمرجعية الفكرية. كما أعلنت الأمانة العامة عن ترحيبها بالبحوث المقارنة، والدراسات الفنية، والأبحاث التاريخية والسياسية ذات الصلة بموضوع المؤتمر.

وحددت الأمانة العامة يوم 22 أغسطس/آب 2026 موعداً لتقديم ملخصات البحوث. وكما جرى في الدورة الأولى، ستُنشر البحوث المقبولة -بعد خضوعها للتحكيم العلمي- ضمن مجلد أبحاث علمية دولي باللغة الإنجليزية.

ويمكن للراغبين في المشاركة الاطلاع على دليل إعداد البحوث وإجراءات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر، أو إرسال أبحاثهم إلى الأمانة العامة للمؤتمر.