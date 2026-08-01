تسجيل مرور نحو مليوني زائر عبر منفذ مهران الحدودي

إيلام/ارنا- أعلن مساعد محافظ ايلام (غرب) للشؤون السياسية والامنية والمتحدث باسم مقر الأربعين في المحافظة تاج الدين صالحيان عن تسجيل عبور نحو مليوني زائر عبر منفذ مهران الحدودي الدولي منذ مطلع شهر صفر.

وفي تصريح له السبت أوضح صالحيان أنه تم تسجيل حركة قرابة مليوني شخص عبر المنفذ منذ بداية شهر صفر وحتى صباح اليوم. وأضاف: شهدت الأربع والعشرون ساعة الماضية تسجيل 103,514 حالة مغادرة، و160,444 حالة وصول لزوار إيرانيين، مشيراً إلى أن أكثر من ألفي زائر أجنبي قد عبروا المنفذ خلال الفترة ذاتها.

كما أعلن صالحيان أن إجمالي عدد الزوار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تجاوز 266 ألف زائر، مبيناً أن حركة المرور منذ منتصف الليل وحتى صباح اليوم بلغت 70 ألف زائر، بواقع 20 ألف مغادر و50 ألف وافد.

وتُعد محافظة إيلام المركز الرئيسي لحركة الزوار، حيث يختار أكثر من 60% منهم هذا المنفذ سنوياً للتوجه نحو العتبات المقدسة بالعراق. وفي إطار تسهيل رحلة الزوار، تواصل السلطات تنفيذ برامج تطوير البنية التحتية، بما في ذلك توسيع الطرق الجبلية، وتحسين شبكة إنارة الأنفاق، وتعزيز الإجراءات الأمنية في المحافظة الحدودية.

يُشار إلى أن مدينة مهران تستقبل سنوياً ملايين الزوار خلال أيام الأربعين، حيث عبر أكثر من ثمانية ملايين شخص من هذا المنفذ الرسمي والدولي خلال العام الماضي. ويقع منفذ مهران الحدودي على بُعد 95 كيلومتراً جنوب غرب مدينة إيلام، مركز المحافظة.