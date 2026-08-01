رضائي: إذا تعرضت إيران لأي اعتداء فسنُعيد المنطقة ومنشآتها إلى العصر الحجري

طهران / مهر: أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، إبراهيم رضائي، أن أي اعتداء يستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيقابل برد حاسم، محذراً من مغبة استهداف البنى التحتية للطاقة في البلاد.

وكتب رضائي، في منشور على منصة "إكس"، تعليقاً على تقارير تحدثت عن احتمال شن الولايات المتحدة هجمات على منشآت الطاقة الإيرانية: "إذا وُجِّهت أي ضربة إلى إيران، فسنعيد المنطقة بأكملها ومنشآتها إلى العصر الحجري. ومن مصلحتكم ألا ترتكبوا هذه الحماقة."

وتأتي تصريحات رضائي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتداول تقارير إعلامية بشأن احتمال استهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، وسط تحذيرات متبادلة من تداعيات أي تصعيد عسكري جديد في المنطقة.