قناة  " ان بي سي نيوز " : ترامب ومستشاريه وحلفاؤه ارهقوا  من صمود ايران

طهران- كيهان العربي

أفادت القناة التلفزيونية الاميركية " ان بي سي نيوز ": ان صمود ايران قد ارهق ترامب ومستشاريه ومسؤولي الحكومة بحيث انه هاجم ادارته بألفاظ نابية جدا.

وأضافت القناة : ان الاختلاف في الرأي بين المسؤولين الاميركيين حول الحرب قد انعكس على حالة ترامب النفسية .اذ ان مستشاريه وأعضاء حكومته وحلفاءه لايمكنهم الاجماع على استراتيجية محددة للحرب مع ايران حتى بلغ الامر ان هاجمهم ترامب الاسبوع الماضي في اجتماع مع بعض المسؤولين الامنيين بالسباب.

وحسب التقرير فان ترامب ومستشاريه غير راضين عن الوضع الحالي. فيما شدد مصدر مطلع على ان ترامب لايملك استراتيجية مشخصة لانهاء الحرب. فهو لم يتوقع مدى صعوبة اقناع الايرانيين بالوصول الى اتفاقيحلو له.

ويمكن حسب القناة تقسيم الاختلاف في معسكرين : هيغسيت و نتنياهو يميلان نحو استخدام القوة العسكرية ضد ايران. فيما يطرح كل من " جي دي فانس" مساعد ترامب و " دن كين" رئيس اركان الجيش الاميركي تساؤلا هو ما الذي سنحصل عليه من الحرب واوصى رئيس اركان الجيش الاميركي ترامب ان لا يسمح بتراجع نسبة الذخائر والعتاد الاميركي عن طريق الهجمات المستمرة.