ارتفاع صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا بنسبة 34%

طهران-تسنيم:-سجلت صادرات الغاز الطبيعي الإيراني إلى تركيا قفزة ملحوظة بنسبة 34% خلال النصف الأول من عام 2026.

واعلن مركز الإحصاء التابع للمفوضية الأوروبية في أحدث تقاريره أن صادرات الغاز من إيران إلى تركيا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 شهدت نموًا بنحو 34% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وكانت إيران قد صدرت نحو 3.38 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى تركيا في النصف الأول من عام 2025، ليرتفع هذا الرقم إلى 4.53 مليار متر مكعب خلال الأشهر الستة الأولى من العام الميلادي الجاري. وبذلك تكون إيران قد ضخت لتركيا في النصف الأول من هذا العام 1.15 مليار متر مكعب إضافية من الغاز مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب تقرير موقع "اقتصاد معاصر"، تأتي هذه الزيادة في الصادرات بالتزامن مع العدوان الأمريكي الصهيوني الذي تعرضت له البلاد منذ مارس 2026. وتُظهر بيانات "يوروستات" أنه على الرغم من الهجمات العنيفة، فإن صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا لم تتراجع فحسب، بل شهدت نموًا كبيرًا.