اصدار النسخة العربية من "قصة السيد" حول سيرة الامام الشهيد

طهران-فارس:-تصوّر "قصة السيد" 238 مشهدًا مصوّرًا من 37 عامًا من نشاط وجهاد القائد الشهيد الإمام الخامنئي (قدّس الله نفسه الزكية)، وقد نُشرت باللغتين الفارسية والإنجليزية، ثم باللغة العربية.

ونقلاً عن المكتب الثقافي للحوزة العلمية للسيدات، فانه لم يمض وقت طويل على مراسم تشييع امامنا الشهيد والضيافة ومراسم التشييع التاريخية التي أقامها الشعب العراقي.

هذه المجموعة هدية لهم: قصة السيد بلغتهم.لقد وضعوا صورة السيد الخامنئي بجانب صورة السيد حسن نصرالله على جدران مواكبهم، سمعوا قصة السيد بصورة متناثرة لسنوات؛

والآن بإمكانهم قراءتها كاملةً - بلغتهم.على مدى 37 عامًا، كان السيد يكتب قصة إيران القوية؛ من مسجد صغير في نهاية سوق "سرشور" في مدينة مشهد الى الفصل الأخير حين انشق النيل باستشهاده.

تروي مجموعة "قصة السيد" تلك السنوات الــ 37 في 37 قصة و238 مشهدًا مصورًا؛ كل قصة مصحوبة بآية من القرآن الكريم كان القائد الشهيد يقتدي بها.

صدرت النسخة العربية من هذه المجموعة، بعنوان "قصة السيد"، على شكل سلسلة قصص مصورة وتصميم معارض عالي الجودة، بالتزامن مع أيام الأربعين.على الطريق الذي يمر به ملايين الزوار الناطقين بالعربية كل عام، يمكن الآن لجدار الموكب أن يروي قصة السيد باللغة العربية.