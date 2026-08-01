واشنطن تطالب رعاياها بمغادرة منطقة الشرق الأوسط !!

حذرت السفارة الأمريكية في عمّان من الوضع الأمني في الشرق الأوسط واحتمال التصعيد، وأوصت الأمريكيين بمغادرة المنطقة وعدم زيارتها في الوقت الراهن.

وأصدرت السفارة الأمريكية في عمان على موقعها الإلكتروني بيانا تحذيريا أشارت فيه إلى أن البيئة الأمنية في الشرق الأوسط لا تزال معقدة بسبب تصاعد التوترات، مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع.

ونوهت إلى أن "بعض شركات الطيران في المنطقة أرجأت استئناف جداول رحلاتها السابقة، بينما ألغت أخرى بعض خطوط الطيران"، مؤكدة أنه "ينبغي للأمريكيين في المنطقة النظر في المغادرة، أو الاستعداد للمغادرة فورا في حال حدوث أي تصعيد".وأوصت السفارة "بالتحقق من حالة مغادرة الرحلة مع شركة الطيران مباشرة أو عبر موقع مطار الملكة علياء الدولي في عمان".