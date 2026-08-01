مخاوف إسرائيلية من حصول مصر على صواريخ "إس 400"

تتابع الأوساط الإسرائيلية مباحثات تركية مصرية حول تسليم تركيا صواريخ "إس 400" الروسية لمصر. وقالت منصة "meta-defense" الإسرائيلية، إن تركيا عرضت بيع منظومات الدفاع الجوي الروسية اس 400 لمصر، في خطوة قد تمهد لعودة أنقرة لبرنامج اف 35 الأمريكي.

وأضافت المنصة العبرية أن هذه المنظومات التي تم شراؤها من موسكو تمثل بالنسبة لأنقرة العضو في حلف شمال الأطلسي، سيناريو يلغي العتاد الذي أدى لخروجها من برنامج اف 35، بينما تسمح لمصر التي تستخدم بالفعل معدات دفاع جوي روسية بالوصول لمنظومة بعيدة المدى.

وأشارت إلى أن وجود هذه المنظومة في تركيا ظل غير مقبول لدى واشنطن، مما يجعل أي نقل محتمل لمصر محط أنظار إسرائيلية دقيقة.

وقالت المنصة الإسرائيلية إن العقد الأول الذي وقع بين تركيا وروسيا يعود لعام 2017 بقيمة قدرت ب 2.5 مليار دولار، حيث وصلت أول منظومة اس 400 للأراضي التركية في يوليو 2019.