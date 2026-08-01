بزشكيان: مستقبل إيران يبنيه أبناء شعبه

طهران-مهر:-قال الرئيس مسعود بزشكيان إن الأبطال الحقيقيين في كل هذه الأيام العصيبة هم الشعب، مؤكداً أن مستقبل إيران سيبنيه أبناء الشعب الإيراني.

الرئيس بزشكيان كتب على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "قبل عامين من الان، تزامن بدء عملنا مع اغتيال ضيفنا العزيز (الشهيد القائد اسماعيل هنية) على يد الكيان الصهيوني؛ وهما عامان فرضت فيهما حروب وضغوط وعداء متواصل على الشعب الإيراني".

وأضاف: "في كل هذه الأيام العصيبة، كان الأبطال الحقيقيون هم الشعب. ومستقبل إيران سيصنعه أبناء الشعب الإيراني".