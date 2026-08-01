"ذا هيل": خطر توسع الحرب مع إيران يهدد ترامب

طهران / تسنيم: ذكر موقع "ذا هيل" الاميركي في تقرير له، مشيراً إلى توسع الاشتباكات بين إيران وأميركا، أن استراتيجية طهران لم تكتفِ بزيادة تكاليف الحرب على واشنطن، بل أوقعت إدارة دونالد ترامب أيضاً في مواجهة ضغوط داخلية، وقلق من الحلفاء الإقليميين، وخطر الانجراف في حرب استنزاف.

وكتب موقع "ذا هيل" أنه مع توسع رقعة الاشتباكات لتشمل دول المنطقة، تواجه إدارة ترامب خطر اندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق؛ وهي الحرب التي، وفقاً لهذه الوسيلة الإعلامية، تهدد أمن حلفاء أمريكا، والتجارة العالمية، والموقع السياسي للرئيس الأمريكي.

ويؤكد هذا التقرير أن الهجمات الإيرانية الأخيرة أظهرت أن طهران لم تعد مستعدة للسماح لأمريكا والكيان الصهيوني بتحديد توقيت وكيفية تصعيد الاشتباكات. ويقول جيسون كامبل، الباحث الأول في معهد الشرق الأوسط، إن إيران، بعد رصدها مؤشرات على استعدادات أمريكية لهجمات جديدة، سعت لأخذ زمام المبادرة وإيصال رسالة واضحة إلى واشنطن.

ونقل "ذا هيل" عن كامبل قوله أيضاً إن إيران تسعى لإظهار لدول المنطقة أنها، رغم الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، لا تزال قادرة على تعطيل التجارة والأمن في المنطقة، وهذا الأمر يدل على تراجع مكانة ونفوذ أمريكا في الشرق الأوسط مقارنة بالماضي.

وتتطرق هذه الوسيلة الإعلامية في سياق آخر إلى الضغوط الداخلية على ترامب، وتكتب أنه وفقاً لاستطلاع أجرته "AP-NORC"، يعتقد نحو 64 بالمئة من الأمريكيين أن هذه الحرب لا تستحق الاستمرار؛ وهي نسبة تشير إلى تراجع تأييد الرأي العام لسياسات إدارة ترامب الحربية.

وورد في تقرير "ذا هيل" أيضاً أن أمريكا، لمواجهة التطورات الأخيرة، اضطرت إلى إرسال قوات خاصة، ومزيد من الطائرات المقاتلة، وكوادر طبية إضافية إلى المنطقة، وفي الوقت نفسه أصدرت تحذيرات أمنية لمواطنيها ومراكزها الدبلوماسية في الخارج؛ وهي إجراءات يرى خبراء أنها تعبر عن قلق واشنطن من توسع رقعة الاشتباكات.

وفي ختام التقرير، نقل "ذا هيل" عن ويل والدورف، الأستاذ الجامعي والباحث في مركز "أولويات الدفاع" للدراسات، قوله إن أمريكا، للخروج من "مستنقع" الحرب، يجب أن تعترف بأن تصعيد الهجمات العسكرية لا يجدي نفعاً، وأن السبيل الوحيد لخفض التوتر هو التحرك نحو اتفاق مع إيران، والتخلي عن بعض المطالب القصوى لإدارة ترامب، ومن بينها الوقف الكامل للتخصيب.