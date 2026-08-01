روبوتات بريد إيران المحلية… وجهة جديدة للتصدير نحو الأسواق الإقليمية

طهران/ارنا- أعلن رئيس إدارة المبادلات والمتابعة في المركز الآلي لشركة البريد الإيرانية "كاظم كاظمي"، ضمن استعراضه لمنظومة الأتمتة في الشبكة البريدية، عن إنجاز معالجة 1.6 مليون جواز سفر خاص بالأربعينية. وأكد أن تقنيات الروبوتات المحلية المستخدمة في فرز البريد، والمبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية،باتت تحظى باهتمام في دول المنطقة وتعد هدفاً جديداً للتصدير.

وصرح “كاظم كاظمي”، في مقابلة مع وكالة “إرنا”، حول أداء المركز الآلي لشركة البريد الإيرانية خلال أيام الأربعينية ووإدارة مرسولات جوازات السفر، موضحاً أن جوازات السفر تُصنف ضمن البريد عالي الحساسية الذي يتطلب سرعة فائقة في التوزيع؛ لذا يتم تنفيذ الجزء الأكبر من عملياتها عبر الأنظمة الآلية والروبوتية.

وأكد كاظمي أن معالجة جوازات السفر وإرسالها إلى المحافظات تستغرق أقل من ساعة، مشيراً إلى وصول نحو مليون و100 ألف جواز سفر “زياري” و500 ألف جواز سفر دولي إلى الشبكة حتى الآن.

وأضاف أن أحد أبرز الإنجازات يكمن في الاعتماد على التكنولوجيا الروبوتية في فرز ومعالجة البريد، مؤكداً أن هذه الروبوتات محلية الصنع بالكامل، صممها خبراء إيرانيون بالتعاون مع النخب والقوى الأكاديمية.

كما أشار “كاظمي” إلى أن هذه التقنيات باتت تمثل وجهة جديدة للتصدير نحو الأسواق الإقليمية، لافتاً إلى سعي بعض الدول للاستفادة من هذه التكنولوجيا، مما قد يفتح آفاقاً في إطار الدبلوماسية الاقتصادية لتصدير التكنولوجيا الإيرانية في مجال روبوتات البريد.

واختتم بالقول إن هذه التكنولوجيا نالت تقديراً في اجتماع “اتحاد البريد الآسيوي والمحيط الهادئ” العام الماضي، حيث حصدت جائزة الابتكار، مؤكداً أن هذا الإنجاز يثبت أن مسار تحويل البريد الإيراني إلى نظام ذكي، سواء من حيث الإنتاجية أو التكنولوجيا، يسير في الاتجاه الصحيح.