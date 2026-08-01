عارف: زيادة السعة الاستيعابية للممرات والموانىء تعزز مكانة ايران في النقل الاقليمي

طهران/إرنا- أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية "محمدرضا عارف" أن زيادة السعة الاستيعابية للممرات والموانىء الجافة والشمالية إلى جانب موانئ الخليج الفارسي، يمثل استراتيجية أساسية لتعزيز مكانة إيران في قطاع النقل الإقليمي.

وجاءت تصريحات "عارف"، خلال اجتماع اللجنة الوطنية للممر الترانزيتي (الترانزيت)، مضيفا ان "تطوير ممرات النقل يعد من الأولويات الاستراتيجية للحكومة".

واشار النائب الاول لرئيس الجمهورية الى أن "الحكومة اتخذت خطوات مؤثرة في هذا المجال خلال العامين الماضيين، وتضع تطوير ممرات الترانزيت على رأس أولوياتها الرئيسية".

كما أكد"عارف" أن زيادة السعة الاستيعابية للممرات والموانىء الجافة والشمالية إلى جانب موانئ الخليج الفارسي، يمثل استراتيجية أساسية لتعزيز مكانة إيران في قطاع النقل الإقليمي.

وشهد الاجتماع المصادقة على الموافقة على الخطوط العريضة لوثيقة ممر الشرق–الغرب الذي يتمحور حول مشروع سكة حديد هرات-مزار شريف.

وتهدف هذه الوثيقة إلى زيادة حصة إيران من سوق الترانزيت الدولي، وتعزيز مكانتها الجيو-اقتصادية للبلاد، وتطوير التعاون الاقتصادي والاستثمار الإقليمي، فضلاً عن تقوية الروابط الاقتصادية مع أفغانستان وبقية الدول الواقعة على المسار، وإيجاد آليات حديثة لتمويل المشاريع الاستراتيجية.