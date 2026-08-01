منطقة "ماكو" الحرة بوابة الصادرات الإيرانية إلى السوق الأفريقية

طهران/ارنا-- أكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية الأفريقية، مسعود برهمن، أن منطقة "ماكو" الحرة تمتلك المقومات اللازمة لتصبح إحدى أهم قواعد التصدير الإيرانية إلى القارة الأفريقية، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتميزة في مجالي النقل والخدمات اللوجستية.

وأشار برهمن، خلال اجتماع مشترك مع نخبة من الناشطين الاقتصاديين والصناعيين في "ماكو"، إلى الفرص الاقتصادية الواعدة في أفريقيا، موضحاً أن افتقار العديد من دول القارة السمراء للبنية التحتية يمثل فرصة استثنائية للشركات والمصانع الإيرانية لتعزيز حضورها في هذا السوق الحيوي.

ولفت رئيس الغرفة إلى أن أفريقيا تزخر بإمكانات هائلة في قطاع التعدين، لا سيما مناجم الذهب، مؤكداً أن الدراسات تشير إلى احتواء القارة على جزء كبير من الموارد المعدنية العالمية، مما يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار.

كما شدد برهمن على أهمية قطاع الصحة كركيزة أساسية للتعاون، مشيراً إلى الطلب المتزايد في الدول الأفريقية على الأدوية والمعدات الطبية، وخدمات بناء المستشفيات، وتدريب الكوادر الطبية، بالإضافة إلى السياحة العلاجية. وفي هذا السياق، أوضح أن استقبال 17 ألف مواطن أفريقي في دبي العام الماضي لتلقي العلاج يعكس حجم الفرص المتاحة التي يمكن لإيران المنافسة عليها بقوة.

وأضاف أن الدول الأفريقية تبدي اهتماماً كبيراً بالتعاون مع الشركات الإيرانية في قطاعي البناء والإنشاءات العمرانية، مع إمكانية تنفيذ مشاريع تنموية مقابل الحصول على المواد المعدنية والذهب.

واختتم برهمن بالتأكيد على حاجة المنتجين الإيرانيين الماسة إلى أسواق جديدة، مشدداً على أن منطقة "ماكو" الحرة تمتلك قدرات عالية جداً تتيح لها -في حال توافر الإرادة والتخطيط الاستراتيجي- الاستحواذ على حصة كبيرة من هذه السوق الضخمة.