فاسور يؤكد مواصلة تطوير فيراري وتحسين وحدة الطاقة

أكد مدير فريق ​فيراري​ فردريك فاسور أن الفريق سيواصل إدخال التحديثات طوال موسم الفورمولا 1، مشددًا على أن تحسين وحدة الطاقة يمثل أحد أبرز أهداف المرحلة المقبلة.

وأوضح فاسور أن فيراري حققت تقدمًا ملحوظًا بعد جائزة إسبانيا الكبرى، بعدما قلصت الفارق مع مرسيدس على صعيد جمع النقاط، لكنه أقر بأن الفريق لا يزال بحاجة إلى تطوير وحدة الطاقة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التحسينات يحتاج إلى وقت أطول مقارنة بتطوير السيارة.

وأضاف أن فيراري تعتمد نهجًا مختلفًا عن مكلارين، إذ تفضّل إدخال تحديثات بصورة متواصلة في معظم الجولات، بدل تقديم حزمة تطوير كبيرة دفعة واحدة، معتبرًا أن الحفاظ على وتيرة التطوير سيكون العامل الأهم في ظل تبقي 12 سباقًا على نهاية الموسم.

وأشار فاسور إلى أن المنافسة على اللقبين لا تزال مفتوحة، مؤكدًا أن الفريق سيواصل العمل للحفاظ على زخمه حتى نهاية الموسم.