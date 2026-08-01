عبد الكريم سعيد بثنائيته ويؤكد تطور برشلونة

أعرب مهاجم ​برشلونة​ ​حمزة عبد الكريم​ عن سعادته بعدما سجل هدفي فريقه في المباراة الودية أمام برمنغهام، مؤكداً أن البداية الإيجابية تمنحه دافعاً لمواصلة العمل والتطور خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الكريم إن تسجيل هدفين كان أمراً رائعاً بالنسبة إليه، معرباً عن أمله في أن يواصل الفريق واللاعبون التقدم من مباراة إلى أخرى. وأضاف أن برمنغهام فرض اختباراً صعباً، إذ لعب بأسلوب بدني قوي، وهو ما شعر به لاعبو برشلونة طوال اللقاء.

وأشار مهاجم برشلونة إلى أن الفريق يضم مجموعة شابة لا تزال تتعرف إلى بعضها داخل الملعب، معتبراً أن المباريات الودية تساعد على بناء الانسجام وتعزيز الثقة بين اللاعبين. كما أعرب عن أمله في مواصلة تسجيل الأهداف وتقديم مستويات أفضل مع تقدم الاستعدادات للموسم الجديد.