نابولي يحدد سعر منخفض للتخلي عن لوكاكو

بات المهاجم البلجيكي ​روميلو لوكاكو​ على أعتاب الرحيل عن صفوف نادي ​نابولي​ الإيطالي، بعدما خرج من أولويات المدرب الجديد ماسيميليانو أليغري مع اقتراب انطلاق الموسم الكروي الجديد، حيث ذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن المهاجم البلجيكي رفض مقترحاً لتخفيض راتبه وتوزيع أجرته الحالية على سنوات إضافية في عقده، مما عجّل بفتح باب الرحيل أمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويرغب رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس في التخلي عن لوكاكو مقابل 10 ملايين يورو تقريباً، غير أن راتبه المرتفع يظل العقبة الأبرز أمام الأندية الراغبة في حسم الصفقة.