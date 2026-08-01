فليك يشيد بمواهب برشلونة بعد ودية برمنغهام

أشاد مدرب ​برشلونة​ ​هانس فليك​ بالأداء الذي قدمه اللاعبون الشبان خلالالمباراة الوديةأمام برمنغهام، مؤكداً أن العمل معهم يمنحه الكثير من الثقة بالمستقبل. وقال إن من الممتع تدريب هذه المجموعة، لأنها تُظهر التزاماً كبيراً ورغبة واضحة في التطور والاستفادة من كل فرصة.

وخص فليك المهاجم حمزة عبد الكريم بإشادة خاصة بعدما سجل هدفي برشلونة، مشيراً إلى أن ما قدمه يعكس تماماً ما ينتظره من رأس الحربة، سواء في التحركات أو استغلال الفرص أمام المرمى. كما أوضح أن كريم أديمي لا يزال في بداية فترة تأقلمه مع الفريق، لكنه يمتلك إمكانات كبيرة ستظهر مع مرور الوقت، مضيفاً أن الفريق يحتاج إلى تحسين الاستحواذ وتقليل الأخطاء مع استمرار التحضيرات للموسم الجديد.