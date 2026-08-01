روما يرفع عرضه لضم ريد رغم منافسة نوتنغهام فورست

كثّف ​روما​ تحركاته لحسم صفقة غيفايرو ريد، بعدما تقدم بعرض بلغت قيمته 25 مليون يورو، متفوقًا على عرض ​نوتنغهام​ فورست البالغ 21 مليون يورو.

ورغم أفضلية النادي الإيطالي على مستوى قيمة العرض، فإن نوتنغهام فورست يتقدم في الجانب المالي المخصص للاعب، بعدما توصل إلى اتفاق يمنحه راتبًا سنويًا يبلغ 4 ملايين يورو.

ويواجه روما تحديًا لإقناع ريد، إذ يدرس خيارين، هما معادلة العرض المالي المقدم من النادي الانكليزي، أو إقناع اللاعب بقبول راتب يتراوح بين 2.8 و3 ملايين يورو سنويًا.

ويعوّل روما على المشاركة في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى مشروعه الفني، لإقناع اللاعب باختيار الانتقال إلى صفوفه، في ظل المنافسة القوية على ضمه.