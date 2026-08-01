إنفانتينو يتراجع عن خطة الاستثمار الخاصة بكأس العالم

تراجع رئيس ​الاتحاد الدولي لكرة القدم​ جياني إنفانتينو عن مقترحه لإطلاق شركة تجارية جديدة تدير أبرز بطولات الاتحاد، وفي مقدمتها كأس العالم، بعد معارضة واسعة من الاتحادات القارية والوطنية.

وشهدت الخطة رفضًا من الاتحادات الأوروبية، بينما أعلن اتحادا أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي وآسيا تضامنهما مع هذا الموقف، ما وضع إنفانتينو تحت ضغط كبير قبل انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم المقررة في آذار المقبل. كما استقال مستشاره للاستراتيجية والحوكمة كارلوس كورديرو، معتبرًا أن المقترح "صفقة سيئة لكرة القدم" ولا يخدم مستقبلها.

وكانت الخطة تقضي بالسماح لمستثمرين خارجيين بشراء حصص أقلية في شركة جديدة، بهدف زيادة العوائد المالية للاتحادات الوطنية. وأكد إنفانتينو أنه سيعمل على إعادة جمع جميع الأطراف للوصول إلى توافق يخدم مصلحة كرة القدم، مشددًا على أن هدفه يبقى دعم الاتحادات وتطوير اللعبة.