يامال وصديقته يؤكدان علاقتهما بصورة رومانسية

لفت نجم ​برشلونة​ ​لامين يامال​ الأنظار مجددًا، بعدما نشرت صديقته إينيس غارسيا صورة تجمعهما عبر حسابها على إنستغرام، ظهرا فيها وهما يتبادلان قبلة خلال قضاء أوقات خاصة.

وتعد الصورة أحدث تأكيد علني على استمرار علاقتهما، بعد ظهورهما معًا في أكثر من مناسبة خلال الأشهر الماضية، أبرزها احتفالات برشلونة ومباريات منتخب اسبانيا في كأس العالم.

ويحظى يامال باهتمام جماهيري وإعلامي كبير داخل الملعب وخارجه، فيما يواصل خلال عطلته الصيفية الحفاظ على جاهزيته البدنية استعدادًا للعودة إلى تدريبات برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد.