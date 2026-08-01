سباليتي يدرس الإبقاء على دوغلاس لويز وآرثر في يوفنتوس

أكد مدرب ​يوفنتوس​ ​لوتشيانو سباليتي​ أنه يقيّم وضع دوغلاس لويز وآرثر تمهيدًا للإبقاء عليهما ضمن تشكيلة الفريق للموسم الجديد، مشيرًا إلى أن القرار سيُحسم بعد متابعة مستواهما خلال فترة الإعداد.

وأوضح سباليتي، عقب الفوز الودي على ​نيس​، أن النادي لا يستطيع التعاقد بأي ثمن، معترفًا بأن يوفنتوس ارتكب أخطاء في سوق الانتقالات خلال السنوات الماضية، لكنه أشاد بعمل الإدارة الحالية، مؤكدًا أنها تتعامل مع الملف بكفاءة.

وأثنى المدرب على أداء دوغلاس لويز، مشيرًا إلى أنه تحرك كثيرًا، وأجاد في استخدام الكرة بإيقاع أسرع، لذلك فضّل استبداله مبكرًا للحفاظ على جاهزيته قبل الجولة التحضيرية.

وأضاف أن جيفاتور المصاب لن يسافر مع الفريق، بينما يرى أن ألاجبيغوفيتش يناسب مركز لاعب الوسط الهجومي، في وقت يواصل فيه النادي العمل على تدعيم التشكيلة قبل انطلاق الموسم.