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رمز الخبر: 227704
تأريخ النشر : 2026August01 - 21:47
سرویس کیهان عربی » اخبار
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كونسيساو متاح لليونايتد مقابل 60 مليون يورو

 

اشارت تقارير صحفية الى أن نادييوفنتوسحدد شروطه للموافقة على التخلي عن جناحه البرتغاليفرانشيسكو كونسيساولصالحمانشستر يونايتدالإنكليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. اشترطت إدارة "البيانكونيري" الحصول على مبلغ 60 مليون يورو لبيع اللاعب بشكل مباشر، أو الموافقة على صفقة تبادلية تشمل إقحام المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي بالإضافة إلى تقديم مبلغ مالي يُقدر بنحو 30 مليون يورو.

ويسعى مانشستر يونايتد لتعزيز خط هجومه عبر الوكيل الشهير خورخي مينديز الذي يتولى الوساطة بين الطرفين، في حين يبدي يوفنتوس اهتماماً بضم زيركزي لتعزيز هجومه مع تمويل تعاقداته الصيفية الأخرى.

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