انتر يضغط لضم جونز خلال الميركاتو الصيفي

جدد نادي إنتر الإيطالي اهتمامه بالتعاقد مع لاعب وسط ​ليفربول​ الإنكليزي ​كورتيس جونز​، حيث يستعد لتكثيف المحادثات وتقديم عرض محسّن تبلغ قيمته 35 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية. وتأتي هذه الخطوة من إدارة النيرازوري عقب إتمام عملية بيع الشاب إبينيزر أكينسانميرو إلى نادي مونزا، مما وفر سيولة مالية لدعم خط الوسط.

ويسعى بطل الثنائية الإيطالية في الدوري والكأس لتعزيز صفوفه من الدوري الإنكليزي الممتاز بالحصول على خدمات جونز صاحب الـ 25 عاماً، بهدف الحفاظ على التنافسية القوية في الاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.