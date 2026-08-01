إيرانية تتولى إدارة التاتامي في بطولة آسيا الوسطى للكاراتيه

طهران/ ارنا- تم تعيين الحَكمة الدولية والبارزة في رياضة الكاراتيه الإيرانية، ليلى جعفري، مديرة للتاتامي في بطولة آسيا الوسطى للكاراتيه التي تستضيفها كازاخستان.

وأفادت "إرنا" بأن منافسات بطولة آسيا الوسطى للكاراتيه ستقام خلال الفترة من 1 إلى 4 آب/أغسطس 2026، باستضافة كازاخستان، حيث سيشارك لاعبو الكاراتيه الإيرانيون أيضاً في هذه البطولة.

كما سيشارك حكام الكاراتيه الدوليون الإيرانيون في إدارة منافسات البطولة المذكورة.

وفي هذا السياق، تم اختيار "ليلى جعفري"، الحَكمة الإيرانية البارزة في رياضة الكاراتيه، والتي سبق لها أن أدارت تحكيم العديد من المنافسات القارية المهمة ودوريات العالم، لتتولى مهمام مديرة التاتامي في هذه البطولة.

وتشغل "جعفري" عضوية مجلس حكام كاراتيه آسيا الوسطى، كما ستشارك في دورة الألعاب الآسيوية في ناغويا بصفتها الحكمة الإيرانية الوحيدة في رياضة الكاراتيه.