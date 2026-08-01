الزنك.. معدن أساسي لدعم المناعة وصحة البشرة وتحسين وظائف الجسم

لا يقتصر دور معدن الزنك على تعزيز قوة الجهاز المناعي كما هو شائع، بل يمتد تأثيره ليشمل العديد من العمليات الحيوية في الجسم، بدءًا من تنظيم عمليات الأيض وتسريع التئام الجروح، وصولًا إلى دعم صحة البشرة والهرمونات والحفاظ على كفاءة حاستي التذوق والشم.

وتشير دراسات حديثة إلى أن الزنك قد يكون له دور أيضًا في تحسين جودة النوم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص هذا المعدن، وذلك بفضل مساهمته في تنظيم وظائف الجهاز العصبي والمساعدة على الشعور بالاسترخاء.

أهمية الزنك لنمو الجسم ووظائفه الحيوية

يُعد الزنك من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم للنمو والتطور والحفاظ على كفاءة الجهاز المناعي، إذ يؤثر في مختلف الأعضاء وأنواع الخلايا.

ويشارك هذا المعدن في تكوين نسبة كبيرة من البروتينات البشرية، حيث يدخل في عمل مئات الإنزيمات وعوامل النسخ التي تتحكم في العديد من العمليات الحيوية داخل الجسم.

ويُعد نقص الزنك مشكلة شائعة في بعض المناطق حول العالم، إذ تشير تقديرات إلى انتشاره بين نسبة كبيرة من سكان الدول النامية، كما قد يظهر لدى بعض الفئات في الدول المتقدمة بسبب عوامل مرتبطة بالعمر أو نمط الحياة أو بعض الحالات الصحية.

الزنك ودعم المناعة

يلعب الزنك دورًا مهمًا في تنظيم استجابة الجهاز المناعي، إذ يساعد الجسم على مقاومة العدوى والحفاظ على توازن وظائف الخلايا المناعية.

وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من نقص الزنك قد يكونون أكثر عرضة للإصابة ببعض أنواع العدوى الفيروسية، مما يجعل الحفاظ على مستويات كافية منه عاملًا مهمًا لدعم دفاعات الجسم الطبيعية.

فوائد الزنك الصحية الأخرى

1- صحة الجلد وتسريع التئام الجروح

يساهم الزنك في إنتاج الكولاجين وتجديد الخلايا، ما يجعله عنصرًا ضروريًا للحفاظ على صحة البشرة ودعم عملية شفاء الجروح، كما يرتبط بدوره في الحفاظ على سلامة الأنسجة.

2- تعزيز عمليات الأيض وإنتاج الطاقة

يدخل الزنك في تركيب أكثر من 300 إنزيم مختلف، وهي إنزيمات تشارك في عمليات الأيض الأساسية وتحويل الغذاء إلى طاقة يحتاجها الجسم للقيام بوظائفه اليومية.

3- تنظيم الهرمونات ودعم الخصوبة

يساعد الزنك في تنظيم مستويات بعض الهرمونات، كما يلعب دورًا مهمًا في دعم الصحة الإنجابية لدى الرجال والنساء.

4- الحفاظ على حاستي التذوق والشم

يُعد الزنك ضروريًا لعمل مستقبلات التذوق والشم، وقد يؤدي نقصه في بعض الحالات إلى ضعف أو فقدان القدرة على تمييز الروائح والنكهات.

وبشكل عام، يمثل الزنك عنصرًا غذائيًا أساسيًا للحفاظ على صحة الجسم، إلا أن الحصول على الكمية المناسبة منه يظل أمرًا مهمًا، إذ إن النقص أو الإفراط في تناوله قد يؤثران على التوازن الصحي.