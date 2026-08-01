مفاجأة غذائية.. 5 فواكه تمنحك جرعة من البروتين

يُعتبر البروتين من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على قوته وصحته، فهو يلعب دورًا أساسيًا في بناء وإصلاح الأنسجة، ودعم العضلات، وتعزيز وظائف المناعة، إضافة إلى مساهمته في العديد من العمليات الحيوية مثل تجلط الدم.

وعادةً ما يرتبط الحصول على البروتين بتناول اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، إلا أن بعض الفواكه تحتوي أيضًا على نسب متفاوتة من البروتين، إلى جانب الألياف ومضادات الأكسدة والمركبات النباتية المفيدة.

ورغم أن الفواكه لا يمكن أن تحل محل المصادر الرئيسية للبروتين، فإن إضافتها إلى النظام الغذائي تمنح الجسم فوائد متعددة، خاصة عند تناولها مع أطعمة غنية بالبروتين، ما يساعد على تعزيز القيمة الغذائية للوجبات وزيادة الإحساس بالشبع.

الجوافة.. مصدر غني بالبروتين والألياف

تتميز الجوافة بأنها من الفواكه التي تحتوي على كمية جيدة من البروتين مقارنة بغيرها، إذ يوفر كوب واحد منها نحو 4 غرامات من البروتين، إضافة إلى كمية مرتفعة من الألياف التي تساعد في دعم صحة الجهاز الهضمي.

كما تعد الجوافة مصدرًا غنيًا بفيتامين “ج” ومركبات البوليفينول، وهي عناصر ترتبط بخصائص مضادة للأكسدة ودعم صحة الجسم. ويمكن تناولها كما هي أو إضافتها إلى السلطات لمنحها نكهة مميزة.

الجاك فروت.. فاكهة نباتية بقيمة غذائية مميزة

يحتوي الجاك فروت على كمية من البروتين والألياف، كما يعد مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم الذي يساهم في الحفاظ على توازن السوائل ودعم صحة ضغط الدم.

وتشتهر هذه الفاكهة الآسيوية بقوامها الذي يشبه اللحم عند تحضيرها، لذلك أصبحت خيارًا شائعًا لدى بعض الأشخاص الذين يعتمدون على الأنظمة الغذائية النباتية، حيث تستخدم كبديل للحوم في العديد من الوصفات.

التوت الأسود.. مزيج من البروتين ومضادات الأكسدة

يتميز التوت الأسود بمحتواه من البروتين مقارنة ببعض أنواع التوت الأخرى، كما يحتوي على مركبات الأنثوسيانين التي تمنحه لونه الداكن وتوفر فوائد مضادة للأكسدة.

إضافة إلى ذلك، يقدم التوت الأسود كمية جيدة من الألياف وفيتامين “ج”، ما يجعله خيارًا صحيًا يمكن إضافته إلى وجبات الإفطار أو تناوله كوجبة خفيفة.

الأفوكادو.. دهون صحية مع فوائد غذائية متعددة

رغم أن الأفوكادو لا يُعد من الفواكه الغنية بالبروتين، فإنه يوفر كمية مناسبة منه إلى جانب الألياف والدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة للصحة.

ويتميز الأفوكادو بقدرته على تعزيز الشعور بالشبع، كما يمكن دمجه بسهولة مع العديد من الأطعمة مثل السلطات أو الخبز الصحي أو الوجبات التي تحتوي على مصادر أخرى للبروتين.

الرمان.. حبات صغيرة بفوائد كبيرة

تحتوي بذور الرمان على كمية من البروتين والألياف، إلى جانب مركبات نباتية مفيدة تساعد في دعم صحة الجسم.

ويُعرف الرمان باحتوائه على مضادات أكسدة قد تساهم في تقليل الالتهابات ودعم صحة القلب والحفاظ على مستويات صحية للسكر في الدم.

كيف تجمع بين الفواكه والبروتين في وجباتك؟

يمكن تحقيق استفادة أكبر من الفواكه عند تناولها مع مصادر البروتين، إذ يساعد الجمع بين البروتين والألياف على إطالة الشعور بالشبع وتحسين توازن الوجبات.

ومن الأفكار البسيطة لإدخالها في النظام الغذائي:

إضافة التوت الأسود أو الجوافة إلى الزبادي اليوناني أو الشوفان أو الجبن القريش في وجبة الإفطار.

تناول بذور الرمان أو شرائح الفواكه مع زبدة الفول السوداني بدلًا من الإضافات الغنية بالسكريات.

إضافة الأفوكادو والرمان إلى السلطات التي تحتوي على التونة أو الدجاج.

استخدام الجاك فروت في بعض الوصفات النباتية كبديل للحوم.

دمج شرائح الجوافة أو التفاح مع خبز الحبوب الكاملة والجبن أو شرائح الديك الرومي.

تقدم بعض الفواكه كميات محدودة من البروتين، لكنها تتميز باحتوائها على عناصر غذائية أخرى مهمة مثل الألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات. وعند دمجها مع مصادر البروتين الأساسية، تصبح جزءًا من نظام غذائي متوازن يساعد على دعم الصحة العامة والشعور بالشبع.