الأسلحة الحديثة تواصل التدفق إلى السودان رغم الحظر الدولي

روسيا اليوم/ في ظل استمرار الحرب في السودان، يتصاعد الجدل بشأن تدفق الأسلحة الحديثة إلى طرفي النزاع، رغم القيود الدولية، فيما يتزايد التحذير تلو التحذير من تفاقم الأزمة الإنسانية.

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من وصول أسلحة حديثة إلى تجار يرتبطون بعلاقات وثيقة مع الجيش السوداني، داعية جميع الدول والشركات إلى وقف توريد الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. في المقابل، كشفت مصادر عسكرية سودانية عن وصول دعم عسكري باكستاني إلى الجيش السوداني، شمل عربات مدرعة وطائرات وأسلحة متنوعة. ونقلت صحيفة "السودانية نيوز" أن دفعات من العربات المدرعة وصلت إلى ميناء بورتسودان، قبل نقل عدد منها إلى الخرطوم، حيث ظهرت في مقاطع مصورة متداولة على منصات مؤيدة للجيش.