رئيس وزراء فرنسا السابق يطالب باجتماع أوروبي طارئ بشأن سبتة

روسيا اليوم/ دعا رئيس الوزراء الفرنسي السابق، إدوارد فيليب، الحكومة الفرنسية إلى المطالبة بعقد اجتماع عاجل لوزراء الاتحاد الأوروبي المعنيين بملف الهجرة، على خلفية الأزمة التي تشهدها مدينة سبتة.

وقال فيليب، في منشور عبر منصة "إكس"، إن على فرنسا التحرك سريعا للدعوة إلى اجتماع يضم وزراء الداخلية والخارجية في دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة تداعيات أزمة الهجرة. وأكد أن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يفعّل بشكل فوري عمل وكالة "فرونتكس"، المختصة بحماية الحدود الخارجية للاتحاد ومكافحة الهجرة غير النظامية، بهدف دعم إسبانيا في مواجهة التطورات الراهنة في سبتة.

كما شدد فيليب على ضرورة إطلاق حوار جاد بين الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية للتعاون على تعزيز أمن الحدود والحد من تدفقات الهجرة غير النظامية. وأعلن رئيس حكومة سبتة، خوان خيسوس فيفاس، أن نحو 60 ألف شخص دخلوا المدينة قادمين من المغرب خلال 24 ساعة. وارتفعت حصيلة الضحايا الذين لقوا حتفهم غرقا أثناء محاولات العبور إلى سواحل سبتة إلى 71 شخصا، وفق معطيات جمعتها وكالة "أوروبا بريس".