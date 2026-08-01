روسيا اليوم/ عن قلق واشنطن من أنشطة بكين المتواصلة في نصف الكرة الغربي، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن الإدارة الأمريكية أبلغت الكونغرس عن نيتها إنفاق 175.8 مليون دولار لاستبدال كابلات الاتصالات القديمة في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية.

ما يهم البيت الأبيض بالدرجة الأولى هو النشاط الصيني في نصف الكرة الغربي. فبكين تدير موانئ تُسيطر على الملاحة عبر قناة بنما، وتستثمر في بنية المنطقة التحتية في إطار مبادرة الحزام والطريق، مع التركيز بشكل خاص على الاتصالات.. ويتطور التعاون بين الصين وتشيلي بوتيرة متسارعة. ولا يعجب واشنطن على الإطلاق مشروع مد كابل بحري من مدينة فالبارايسو إلى هونغ كونغ، والمقرر إنجازه سنة 2027.

وهكذا، فتمويل واشنطن للكابلات البحرية جزء من مبادرة أوسع نطاقًا موجهة ضد الصين. حول ذلك، قال مدير الأبحاث في معهد الصين وآسيا الحديثة التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر لوكين: "كون الصين أحد أبرز خصوم الولايات المتحدة على الساحة الدولية ليس بالأمر الجديد. فقد تحدث ترامب عن ذلك خلال ولايته الرئاسية الأولى.