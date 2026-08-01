وزراء خارجية السعودية والكويت وتركيا يبحثون وقف التصعيد في المنطقة

روسيا اليوم/ بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح والتركي هاكان فيدان وقف التصعيد في المنطقة، وحماية حرية الملاحة !! وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المباحثات مع الجانب الكويتي ركزت على التطورات التي تشهدها المنطقة، وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق ودعم الجهود الدبلوماسية بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في الإقليم.

وأضافت أن الوزير السعودي بحث كذلك مع نظيره التركي التطورات الإقليمية، وأكدا أهمية تعزيز ودعم كافة الجهود الدبلوماسية الرامية لوقف التصعيد واحتواء الأزمة في المنطقة.