المحكمة العليا البريطانية توافق على نظر الطعن في حظر "فلسطين أكشن"

أعلنت المحكمة العليا في بريطانيا أنها ستنظر في استئناف مقدم ضد حكم أصدرته محكمة أدنى درجة، أقرّ قانونية تصنيف حركة "فلسطين أكشن" منظمة إرهابية. وكانت محكمة الاستئناف في لندن قد قضت في يونيو بصحة قرار حظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، مستندة إلى ما اعتبرته دعما للعنف. وجاء هذا الحكم بعد قرار سابق أصدرته المحكمة العليا في لندن خلال فبراير الماضي، اعتبر أن الحظر يمثل تدخلا غير قانوني في حرية التعبير.

وأظهر الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا البريطانية أن هدى عموري، المؤسسة المشاركة لحركة "فلسطين أكشن"، التي تأسست عام 2020 وطعنت قضائيا في قرار الحظر، حصلت الأربعاء على إذن لتقديم الاستئناف أمام المحكمة العليا.

وقالت عموري في بيان: سنواصل الطعن في قرار الحظر حتى المحكمة العليا، وإذا اقتضى الأمر سنلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، سعيا لإلغاء ما نعدّه أحد أخطر الاعتداءات على حرية التعبير والحق في الاحتجاج في تاريخ بريطانيا الحديث.