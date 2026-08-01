موسكو: الأوروبيون يستعدون للحرب مع روسيا ولا يخفون ذلك

روسيا اليوم/ أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن الأوروبيين يستعدون للحرب مع روسيا، مشيرا إلى أنهم لا يخفون ذلك بل يتحدثون عنه علنا.

وقال غروشكو للصحفيين: "الأوروبيون يستعدون للحرب مع روسيا، ولا يخفون ذلك. بل يتحدثون عن ذلك علنا". وقد جاءت تصريحاته بعد أيام من تأكيد المستشار الألماني فريدريش ميرتس معلومات حول خطط ألمانيا للمشاركة في مناورات الردع النووي التي تنظمها فرنسا، في خطوة وصفتها وسائل إعلام ألمانية بأنها الأولى من نوعها، حيث ستشارك ألمانيا لأول مرة في الخريف في هذه المناورات التي تنظمها باريس. وكان ماكرون قد شرح في خطاب ألقاه في الثاني من مارس الماضي مفهوم "الردع المتقدم" الذي يضم ثماني دول أوروبية، لكنه لا يشمل مشاركتها "في قرار إطلاق النار النووي" الذي سيبقى محصورا بالرئيس الفرنسي.

وبحسبه يوفّر هذا الردع المتقدم للدول الشريكة إمكان المشاركة بقدراتها التقليدية في المناورات النووية الفرنسية، ويتيح كذلك لفرنسا أن تنشر في هذه البلدان بصورة موقتة طائرات "رافال" القادرة على حمل قنابل ذرية.