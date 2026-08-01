كوريا الشمالية: تحديث بنية الناتو اللوجستية يؤكد استعداده لحرب جديدة

روسيا اليوم/ اعتبرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن قرار حلف "الناتو" تحديث وتوسيع بنيته التحتية الخاصة بالوقود يعكس تسارعا في استعدادات الحلف للحرب وتعزيزا لقدراته الهجومية.

وأوضحت الوكالة أن المشروع، الذي أقره الناتو، يشمل تحديث شبكة أنابيب الوقود التي أُنشئت خلال الحرب الباردة، والبالغ طولها نحو 10 آلاف كيلومتر، وربطها بالدول الأعضاء الجدد في شرق وشمال أوروبا، إلى جانب إنشاء خطوط أنابيب جديدة، وبناء مرافق لتخزين الوقود، وتحديث المنشآت القائمة.

وأضافت أن إقرار الخطة، رغم الخلافات بين دول الحلف بشأن تكلفتها المرتفعة، يعكس أولوية منحها الناتو لإنشاء احتياطيات استراتيجية تضمن قدرته على خوض الحروب. كما أشارت الوكالة إلى أن الحلف يواصل، بحسب وصفها، توسيع حضوره في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتعزيز تعاونه مع حلفاء الولايات المتحدة، وتنفيذ أنشطة عسكرية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية.

واستشهدت في هذا السياق بمشاركة ألمانيا وإيطاليا ودول أخرى في مناورات Rim of the Pacific (RIMPAC) البحرية، معتبرة أن توسيع البنية التحتية العسكرية والاحتياطيات الاستراتيجية يدل على سعي الناتو إلى امتلاك القدرة على تنفيذ عمليات عسكرية "في أي مكان من العالم وفي أي وقت".