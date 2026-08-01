غرق سفينة شحن روسية في البحر الأسود بهجوم أوكراني

العالم/ أعلنت مؤسسة "روسآتوم" الروسية للطاقة الذرية عن غرق سفينة حاويات تابعة لها إثر هجوم زورقين أوكرانيين مسيّرين في البحر الأسود، مؤكدة نجاة جميع أفراد طاقم السفينة.

وقال أليكسي ليخاتشيف الرئيس التنفيذي لـ"روسآتوم" إن الهجوم وقع عند الساعة العاشرة مساء أمس وأن السفينة كانت تحمل شحنات مدنية ومواد بناء ومواد غذائية وتبحر في المياه الدولية.

وأكد ليخاتشيف أن هذا الهجوم لا يمكن وصفه إلا بـ"القرصنة والنهب البحري". وأشاد ليخاتشيف بطاقم السفينة مشيرا إلى إنقاذ جميع أفراده الـ17 وأنهم بصحة جيدة. وأكد العثور على آخر بحار من أفراد الطاقم قبل ساعة ونقله إلى البر بجهود مروحيات أسطول البحر الأسود، موجها شكره للطيارين.

كما وجّه شكرا خاصا لأفراد طاقم سفينة "دلفينوس" بقيادة قبطان مصري خاطروا ليلا متجاهلين المسيرات الأوكرانية وتوجهوا بسفينتهم لإنقاذ الطاقم الروسي، مؤكدا أن الأخوّة البحرية تظل قيمة خالدة رغم تغير العالم.