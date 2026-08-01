تقرير أميركي: إستنزاف كبير في مخزونات واشنطن لـ "باتريوت" و "ثاد"

العالم/ كشفت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، نقلًا عن تقديرات صادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، عن تراجع كبير في مخزون أمريكا من الصواريخ الاعتراضية عقب الحرب الأخيرة.

ووفقًا للتقرير، انخفض مخزون صواريخ "ثاد" من 452 صاروخًا قبل الحرب إلى أقل من 278 صاروخًا، فيما تراجع مخزون صواريخ "باتريوت" من نحو 2300 صاروخ إلى أقل من 827 صاروخًا.

وأشار التقرير إلى أن هذا الانخفاض جاء في أعقاب العمليات العسكرية التي بدأت في 28 فبراير/شباط 2026، عندما شنت امريكا بمشاركة "إسرائيل"، عدوانا على إيران.