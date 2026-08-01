الاحتلال يستهدف مخازن الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى

* 8 شهداء خلال 48 ساعة والحصيلة منذ وقف النار تتخطى الـ 1220

العالم/ استشهد شاب فلسطيني واصيب اخرون جراء استهداف الاحتلال الاسرائيلي دراجة كهربائية قرب مسجد 'الاستجابة' في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة. كما قصف جيش الاحتلال الاسرائيلي مستودعاً للادوية والمستلزمات الطبية في دير البلح وسط قطاع غزة.

في السياق، استشهد مواطن، اليوم الجمعة، جراء استهدافه بصاروخ من طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في شارع صلاح الدين شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وافاد موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نقلا عن مراسله، بوصول جثمان الشهيد محمد عبد الناصر الخطيب إلى مستشفى شهداء الأقصى بالدير.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في تاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، 1214 مواطنا، وأصاب 3977 أخرين، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة بغزة، امس.

في جانب آخر، استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم السبت، عبر استهدافها المباشر والممنهج لمخازن الأدوية في مستشفى "شهداء الأقصى".

وأوضحت الوزارة أنّ القوة التدميرية للصواريخ المستخدمة أدّت إلى محو مخزنين بالكامل من أصل 4 من المكان المستهدف، فضلاً عن إلحاق أضرار بالغة وجسيمة بالمخزنين الآخرين، كما تسبّب الاستهداف بأضرار كبيرة في مبنى العيادات الخارجية بالمستشفى الملاصق للمخازن.

وأكدت أنّ الاستهداف تسبّب بفقدان وتلف كميات حيوية من المستهلكات والمستلزمات الطبية المخصصة لخدمة المرضى والجرحى وإشاعة حالة عارمة من الذعر والهلع بين المرضى والكوادر الطبية. كما أكدت وزارة الصحة أنّ الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفِ بالحصار الخانق ومنع إدخال الأدوية وحرمان آلاف المرضى والجرحى من السفر للعلاج في الخارج، بل يواصل بشكل علني جريمته المركّبة باستهداف ما تبقّى من مقوّمات المنظومة الصحية الإنسانية، وتدمير الإمكانيات المحدودة أصلاً داخل هذه المخازن. بدورها، طالبت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والحقوقية، والإنسانية بضرورة التدخّل الفوري والعاجل للجم الاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية العاجلة للمؤسسات والكوادر الطبية في القطاع.

هذا وأدّى الانفجار العنيف إلى إحداث حفرة عميقة في موقع الاستهداف وتدمير المخازن، إلى جانب إلحاق أضرار جسيمة بخيام النازحين المجاورة وتشريد عشرات العائلات التي كانت تقيم في محيط المستشفى.

يأتي ذلك بعد تأكيد حركة المقاومة الإسلامية حماس تعاملَها والفصائل الفلسطينية بمسؤولية مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من "اتفاق وقف النار" في قطاع غزة.

في جانب آخر، غزة: وصل 8 شهداء و76 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 48 الماضية، بينهم 7 شهداء جدد وشهيد متأثّر بجراحه، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع. وأشارت الوزارة إلى أنّ عدداً من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات، في ظلّ عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأضافت أنّ حصيلة الضحايا منذ إعلان "وقف إطلاق النار" في الـ 11 من تشرين الأول/أكتوبر بلغت 1222 شهيداً و4053 إصابة، إضافةً إلى 804 حالات انتشال. وبحسب الوزارة، فإنّ الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي في الـ 7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023 بلغت 73,349 شهيداً و174,162 إصابة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على قطاع غزة في سياق الإبادة الجماعية الممنهجة التي يقودها رغم إعلان "اتفاق وقف إطلاق النار".