مجلة اتلانتيك : ترامب يصطدم بجدار الواقع ويوشك على الغرق في حرب ايران

طهران- كيهان العربي

كتبت مجلة اتلانتيك في تقرير حول " اندحار ترامب في الحرب مع ايران" تقول : انه يصطدم بالجدار الصلد للواقع ويوشك ان يغرق في مستنقع الحرب مع ايران.

واضافت المجلة: ان ترامب لطالما اعتبر نفسه مقتدرا فقام باثارة الحروب كما واعاد شكل العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية مع دول العالم. انه يرى ان لاحدود لقدرته الاانه اصطدم مؤخرا بقيود واقعية .

فالحرب التي شنها على ايران وهو يظن انها لن تطول غير اسابيع قد دخلت شهرها السادس.فيما الخسائر البشرية للجنود الاميركيين تزداد اضافة لنفاد العتاد وان اسعار البنزين تحلق عاليا.

ان ترامب يسعى اليوم لانهاء الحرب ولكن الاختلاف بين مستشاريه يجعله في حيرة من امره.

فالبعض من مستشاري ترامب يراهن على الاستمرار في الحرب بينما يرى البعض الاخر ان لا نتيجة من الحرب ومن الضروري الاسراع في الخروج منها.

ان ترامب قد تلقى اهانات من قبل طهران هذا اضافة لوجود ادلة على تقهقر اميركا منها شح الصواريخ الدفاعية والقلق من اتساع رقعة الحرب وامتعاض حلفاء اميركا في الخليج الفارسي وظهور ازمة الطاقة.

وحسب المجلة فان ترامب لطالما قال لمستشاريه انه قلق من ان يؤدي الصراع لحريق اقتصادي عالمي. انه يهاب العار التاريخي ان يلحقه.الا ان بعض المستشارين الجمهوريين يدفعونه لاعلان النصر.