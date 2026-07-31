قاليباف: الأميركيون سيدفعون الثمن على جرائمهم بحق الابرياء

طهران-ارنا:- صرّح رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف بان أمريكا تُعوّض عن هزائمها في ساحة المعركة بالجرائم وإراقة دماء الأبرياء، وستدفع الثمن.

وكتب قاليباف في منشور على منصة مساء الخميس تعليقا على الهجوم الأمريكي على منازل سكنية في جزيرة قشم جنوب ايران: الولايات المتحدة تُلطّخ يديها بجريمة جديدة كل يوم؛ الهجوم الإرهابي على منازل المدنيين في جزيرة قشم هو استمرار لجرائم ميناب ولامرد.

وأضاف: الأمريكيون اعتادوا على التعويض عن هزائمهم في ساحة المعركة بإراقة دماء الأبرياء. سيدفعون الثمن.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي جريمة الهجوم الأمريكي على منازل سكنية في جزيرة قشم جنوب ايران بأنها تُذكّر بأعمال داعش الإرهابية.

وكتب بقائي في منشور على منصة اكس مساء الخميس عن جريمة الحرب الأمريكية التي ارتُكبت صباح الخميس في جزيرة قشم، والتي أسفرت عن استشهاد والديّ أسرة مكونة من خمسة أفراد وطفلهما البالغ من العمر عامين واصابة طفلي الاسرة الاخرين: "إن الهجوم الإجرامي الذي وقع الليلة الماضية على منازل مواطنينا الشرفاء في جزيرة قشم، والذي أسفر عن تدمير عدد من المنازل، واستشهاد سائق التكسي الكادح، قيصر جعفري، وزوجته زهراء جعفري، وطفلهما البريء، سينا، البالغ من العمر عامين، يُفطر قلب كل إنسان واعٍ".

وأضاف: "هذه الجرائم، التي تُذكّر بأعمال داعش الإرهابية وتُرتكب تحت شعار "السلام بالقوة" بهدف معاقبة شعبٍ يُصرّ على حقوقه وكرامته واستقلاله، لن تحقق للمجرمين أي اقتدار أو مصداقية".

وخاطب بقائي الاميركيين قائلا: "مع كل انفجار، ومع كل جريمة، ومع كل حظر، ومع كل تهديد، ومع كل عملية قتل أطفال، تُزيدون الإيرانيين عزماً وتماسكاً في الدفاع عن وطنهم".