عراقجي: مصر بلد صديق وشريك مهم وأمنها أولوية قصوى لنا

طهران-ارنا:- وصف وزير الخارجية عباس عراقجي، مصر بأنها بلد صديق وشريك مهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحذر من عمليات "الراية الكاذبة" الإسرائيلية في المنطقة.

وكتب عراقجي في منشور على منصة اكس مساء الخميس: "مصر بلد صديق وشريك مهم في المنطقة، وأمنها يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا".

وأضاف: "يجب علينا جميعًا أن نكون يقظين ضد المؤامرات الإسرائيلية وعمليات "الراية الكاذبة" المصممة لتقويض السلام الإقليمي".

وتابع عراقجي: "هذا تهديد واضح ومشترك ومرتعب من تضامن المسلمين".

من جهة اخرى ندد وزير الخارجية ردا على الاتصال الهاتفي لنظيرته البلغارية، بموافقة الاخيرة على الطلب الامريكي بانتشار طائرات عسكرية في قاعدة "بزمر" الجوية بهدف اسناد العمليات العسكرية وقال: ان اي طرف يشارك باي شكل في الهجوم العسكري على ايران، يتعين عليه تحمل مسؤولية تبعاته.

وقد شرح عراقجي ردا على الاتصال الهاتفي لوزيرة خارجية بلغاريا فليسلاف بتروفا، احدث المستجدات المتعلقة بالمنطقة واستمرار العدوان الامريكي على الجمهورية الاسلامية الايرانية واجراءاتها في اثارة التصعيد في منطقة غرب اسيا.

واضاف عراقجي ان موافقة الحكومة البلغارية على مطلب امريكا بنشر طائرات عسكرية في قاعدة "بزمر" الجوية بهدف اسناد العمليات العسكرية، هي امر مدان من وجة نظرنا وغير مقبول ويتعارض والعلاقات التقليدية والودية بين البلدين ومن المناسب ان تراجع الحكومة البلغارية القرار المتخذ على الفور.

واستند عراقجي الى المادة 3 من القرار 3314 للجمعية العامة للامم المتحدة حول تعريف العدوان وقال: "ان وضع اراضي دولة ما لتستخدمها دولة اخرى بهدف ارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة، يعد من مصاديق العمل العدواني."

وفي الختام قال وزير الخارجية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تتردد في الدفاع عن مصالحها وامنها القومي امام اي اعتداء واجراء عدائي مضيفا ان اي طرف يشارك باي شكل في الهجوم العسكري على ايران، يتعين عليه تحمل مسؤولية تبعاته.

اما وزيرة الخارجية البلغارية، فقد اشارت الى ماضي العلاقات الجيدة بين البلدين وقالت ان بلغاريا لا تنوي المشاركة في الحرب وتؤكد على دعم الدبلوماسية وخفض التصعيد في المنطقة.

كما شدد عراقجي في حوار مع نظيره القبرصي على ضرورة الحد من اي استغلال للقواعد الاجنبية المنتشرة في قبرص ضد ايران، فيما اعلن وزير خارجية قبرص التزام بلاده بمبادئ القانون الدولي وطمأن بانه لن يتم استخدام هذه القواعد ضد اي بلد، بما في ذلك الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وردا على الاتصال الهاتفي لوزير خارجية قبرص كنستانتينوس كومبوس، تبادل عراقجي معه وجهات النظر في آخر التطورات الثنائية والاقليمية.

واكد عراقجي اهمية الحد من اي استغلال من قبل القوات المعادية للقواعد الاجنبية المنتشرة في قبرص ضد ايران.

اما وزير الخارجية القبرصي فقد اعلن التزام بلاده بمبادئ القانون الدولي وضرورة تسوية الخلافات بالطرق السلمية وقال ان بلاده تطمانت من خلال الاتصال مع الحكومة البريطانية، بانه لن يتم استخدام القواعد الاجنبية المنشرة في قبرص ضد اي بلد بما في ذلك الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ووضع عراقجي في الاتصال الهاتفي نظيره القبرصي في صورة احدث مستجدات المحادثات مع عمان فيما يخص مضيق هرمز وكذلك التطورات في العلاقات بين ايران واوكرانيا وبلغاريا بوصفهما بلدين اوروبيين.