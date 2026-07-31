بقائي مخاطبا غوتيريش: لم تتنصل من تسمية مسببي تقويض القانون الدولي؟

طهران-ارنا: قال الناطق باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي متوجها الى الامين العام للامم المتحدة: لقد آن الاوان اليوم ان تتحمل مسؤوليتك الجسيمة وتساعد على الا تصاب الامم المتحدة ومنظومة القواعد فيها، بمصير المجتمع الدولي.

وكان بقائي يشير بذلك الى تصريحات الامين العام للمنظمة الدولية حول عدم الاكتراث التحذيري بالقانون الدولي.

ونشر بقائي اليوم الخميس في منشور على منصة "اكس" مقتطفات من كلمة الامين العام للامم المتحدة في الاجتماع الرسمي لمجلس الامن الدولي بتاريخ 23 الجاري وحذر فيه من المسار الخطير لانتهاك القانون ونكث العهود والافلات من العقاب والحرب على الصعيد الدولي وقال: ان انتونيو غويتيريش الامين العام للامم المتحدة تطرق في الاجتماع الرسمي لمجلس الامن الدولي بتاريخ 23 تموز/يوليو الجاري الى ما يلي:

اننا نشهد عدم الاكتراث التحذيري بالقانون الدولي

- الافلات من العقاب آخذ بالانتشار

- الانتهاكات تمر دون رد؛ اي انتهاك من دون رد، يمهد لانتهاك لاحق؛

- الثقة آخذة بالانهيار؛ وبات اكثر صعوبة تسوية الخلافات عن طريق المفاوضات، والحفاظ على التفاهمات اكثر صعوبة؛

- عندما تفضل الاطراف الحل العسكري على الاتفاقات المتفاوض عليها، فان المدنيين يدفعون الثمن غاليا؛

- ان هذا الوضع ظاهر للعيان تماما في الشرق الاوسط ويترك تداعليات هدامة على المنطقة والعالم باسره؛

- ان المنطقة تُجر الى دورة فارغة ومتزايدة من الصراع."

وقال بقائي متوجها الى غوتيريش: السيد الامين العام، انت تقول الصواب تماما. لكن لماذا لا تتحدث بصراحة؟ لم تتنصل من تسمية المسببين الرئيسيين لهذا الوضع اي امريكا والكيان الصهيوني؟ لماذا تمتنع عن التنديد بالذين مهدوا للافلات من العقاب لمرتكبي الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجريمة ضد الانسانة والعدوان؟

واكد انه آن الاوان اليوم ان تتحمل مسؤوليتك الجسيمة وتساعد على الا تصاب الامم المتحدة ومنظومة قواعدها بمصير الاسرة الدولية.