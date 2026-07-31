حرس الثورة : مضيق هرمز مغلق ولا عبور فيه إلا بالتنسيق مع بحريتنا

طهران-كيهان العربي:-أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري أن مضيق هرمز مغلق، وأن أي عبور أو مرور فيه لن يكون ممكنًا إلا بالتنسيق مع القوات البحرية التابعة للحرس الثوري.

وفي المقابل، زعمت قوات سنتكوم الارهابية (القيادة المركزية الأمريكية) كذبًا أن حركة العبور في مضيق هرمز مستمرة، وأن شركات الشحن يمكنها عبور المضيق دون مشاكل وتحت حراسة أمريكية، وهو ما ترفضه إيران جملةً وتفصيلًا.

كما اعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية في بيان أن ناقلتي نفط مخالفتين، تعرضتا للإصابة وتوقفتا في مضيق هرمز، فيما عادت أربع ناقلات أخرى بسرعة الى مواقعها.

وافادت "ارنا"، ان بيان حرس الثورة الاسلامية الصادرامس الجمعة، افاد انه "في الساعات الأولى من صباح امس، حاولت ناقلتا نفط مخالفتان المرور، ظنا منهما انه بامكانهما عبور المسار غير معلن من جانبنا، تحت مرافقة جوية من الجيش الأمريكي، قاتل الاطفال، غير آبهتين بتحذيراتنا، وسلكتا طريقا غير آمن وغير قانوني، ما أدى إلى إصابتهما وتوقفهما.

وأضاف البيان أن "أربع ناقلات نفط أخرى غيّرت مسارها بسرعة وعادت إلى مواقعها."

وتابع البيان: كنا قد أبلغنا الليلة قبل الماضية، ردا على البيان الكاذب الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، جميع مالكي شركات الشحن البحري وشركات التأمين، بعدم الالتفات إلى بيانات سنتكوم، وأن يسألوا أولئك الذين انخدعوا بها وتعرضوا للحوادث.

وأكد البيان أن "القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية تحذر مرة أخرى من أن التدخلات والأوامر غير القانونية التي يصدرها الجيش الأمريكي للسفن في المنطقة لن تمر من دون رد."

من جهته أكد قائد مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي أن الأمريكيين أدركوا أن توابيتهم اصبحت جزءا من معداتهم العسكرية في المنطقة.

وكتب اللواء الطيار علي عبد اللهي، قائد مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي مساء الخميس: إن الأمريكيين ومرتزقتهم أدركوا اليوم، في أعماقهم، أن توابيتهم باتت جزءًا من معداتهم العسكرية في المنطقة.وأضاف: «لقد قال ذلك العالم الجليل والقائد الشهيد إن زمن "اضرب واهرب" قد ولى».

من جهتها أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني أن الجيش وجّه هجوما بمسيرات انقضاضية مستهدفا مراكز ستراتيجية للجيش الأمريكي الإرهابي في قاعدة أحمد الجابر في الكويت.

وافادت "ارنا" ان العلاقات العامة للجيش الايراني اصدرت، اليوم، بيانا ذكرت فيه أنه في المرحلة الـ27 من عملية "الصاعقة"، وردا على اعتداءات الجيش الأمريكي الإرهابي الأخيرة على إيران والهجوم الوحشي على منزل سكني في جزيرة قشم، استهدف الجيش الايراني قبل ساعات بطائرات مسيّرة انتحارية حظائر المقاتلات وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات المعدات التابعة للجيش الأمريكي، قاتل الاطفال، في قاعدة أحمد الجابر بالكويت.

وأوضح البيان أن قاعدة أحمد الجابر في الكويت تؤدي دورا رئيسيا في العمليات الجوية وعمليات المراقبة الأمريكية، كما تُعد، إلى جانب دورها العملياتي، أحد أهم مراكز الدعم الجوي الحيوية للقوات الأمريكية.

وأدانت العلاقات العامة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الهجوم على المنازل السكنية للمدنيين في جزيرة قشم(جنوب البلاد)، معتبرة اياه انتهاكا صارخا للمبادئ الإنسانية ونموذجا آخر من جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الغادر، مؤكدةً أن "الجرائم والعقوبات والتهديدات لن تؤدي إلا إلى زيادة وحدة وتماسك إيران في دفاعها المقدس".

وأضاف البيان أن الهجمات الحاسمة والواسعة النطاق التي ينفذها الجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية جعلت اعتراض الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية أكثر كلفة وصعوبة بالنسبة للعدو، رغم استخدامه أحدث منظومات الدفاع الجوي وتعزيزها، مضيفا أن "العدو الخبيث يضطر إلى فرض رقابة مشددة لمنع نشر أخبار الأضرار والقتلى والجرحى".

هذا وقال حرس الثورة الاسلامية في بيان انه ردا على جرائم العدو الامريكي في جزيرة قشم، شن مقاتلو قوة الجو فضاء صباح يوم الخميس هجوما على اماكن الانتشار وسقيفة اصلاح مقاتلات "اف 35" التابعة للعدو الامريكي في قاعدة الازرق الجوية وذلك بعدة صواريخ بالستية، فدمروا ثلاث طائرات "اف35" بشكل كامل والحقوا خسائر بالغة بثلاث طائرات اخرى.

واعلن الحرس الثوري في البيان رقم 55 ان عددا من الضباط والطاقم الفني وطاقم الاصلاح للعدو لقوا حتفهم في هذا الهجوم.

وقال البيان: ايها الشعب الاردني الكريم والنبيل، ان تجاوبكم وتعاونكم الحميمي، لا سيما المواقف الصريحة لمجموعات من النخبة الاردنية، ضيقت الخناق على العدو واوصلته الى حالة الاحباط والياس.

واضاف ان العدو الامريكي وعجزا منه في المواجهة العسكرية بمروءة واستخداما منه للقواعد المحتلة في بلادكم نفذ غارات جوية على منزلين بسيطين للاهالي المحللين لجزيرة قشم بالقنابل الخارقة للتحصينات، استشهد اثرها، اب وام واحد ابناء الاسرة، واصيب طفلان اخران.

وتابع انه ردا على هذه الجريمة ومساعدتكم لتخليص بلاد الاردن الاسلامية من حقارة المحتلين الامريكيين، قام مقاتلو قوة الجو فضاء صباح اليوم بمهاجمة موقع انتشار وسقيفة اصلاح لمقاتلات اف35 التابعة للعدو الامريكي في قاعدة الازرق الجوية وذلك بعدة صواريخ بالستية فدمروا ثلاث طائرات اف35 بالكامل وانزلوا خسائر جسيمة بثلاث اخرى.

واوضح الحرس الثوري في بيانه ان عددا من الضباط والطاقم الفني والاصلاح للعدو، لقوا حتفهم في هذا الهجوم.

واكد في الختام ان منطقتنا ليست مكانا لجيش قاتل للاطفال بحيث يهاجم بقساوة الاسر البريئة في منتصف الليل واثناء النوم. ان نضالنا ونضالكم، سيستمران حتى طرد اخر محتل امريكي من الاراضي الاسلامية.

واعلنت العلاقات العامة لقوات حرس الثورة الاسلامية في بيان انه تم اضرام النار في حظيرتي طائرات مسيرة وخزان وقود للطائرات والطائرات العمودية العسكرية بقاعدة علي السالم وتدميرها.

وقال الحرس الثوري في بيانه رقم 56: ايها الشعب الايراني الشريف والكريم، انتم تواصلون تجمعاتكم في ارجاء ايران الاسلامية لليلة الـ 150 على التوالي، وتطالبون بالثار لدم الامام الشهيد وطرد المعتدين الامريكيين من المنطقة. وتجاوبا معكم، فان ابناءكم في قوة الجو فضاء والقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية في الميدان، يواصلون القتال مع العدو المعتدي بقوة وشجاعة.