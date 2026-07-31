الصين تدحض تقرير رويترز حول ارسال السلاح الى ايران

طهران-ارنا:- نفت الصين التقرير الذي اوردته وكالة رويترز حول نية بكين ارسال صواريخ ارض- جو الى ايران واعتبرته غير صحيح.

وافاد موقع وزارة الخارجية الصينية ان المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ قالت في مؤتمر صحفي الخميس ان الصين اوضحت مرارا موقفها من القضايا ذات الصلة. ان هذا التقرير غير صحيح ولا اساس له من الصحة. ان الصين تسعى دائما للسلام وانهاء الصراع.

وكانت وكالة انباء رويترز قد زعمت في تقرير لها هذا الاسبوع ان من المقرر ان تستلم ايران في الاسايبع المقبلة 400 منصة قاذفة للصواريخ تحمل على الكتف ومصنعة في الصين.

واتى التقرير على ذكر ان روسيا وباكستان ستكونان مسار نقل هذه الاسلحة الى ايران.

ونفت باكستان بدورها مزاعم رويترز واعلنت ان كل هذه التكهنات لا اساس لها وعارية عن الحقيقة. وهي مرفوضة بشدة.