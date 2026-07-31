الحوثي: النظام السعودي يقوم بدورٍ كبير ومباشر في خدمة المشروع الصهيوني

صنعاء- وكالات:- شدّد قائد الثورة اليمنية السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي على أن كل من يرتبط بالأمريكي إنّما يربط نفسه بمشاريع ومؤامرات وممارسات وتوجهات ظالمة تستهدف الأمة الإسلامية في وجودها وأمنها واستقرارها، موضحًا أن الإدارة الأمريكية تتحرك في كافة مؤامراتها ضد المنطقة بحساب ما يخدم العدو الإسرائيلي حصرًا، ويوفر له الحماية، ويمكّنه بصورةٍ أكبر، ويعزز موقعه السياسي والعسكري في منطقتنا.

وفي كلمته الخميس، حول آخر المستجدات والتطورات السياسية والميدانية والإنسانية، سلط السيد الحوثي الضوء على طبيعة الصراع الراهن والمخاطر المحدقة بالمنطقة والأمة الإسلامية، محدّدًا خيارات ومواقف الشعب اليمني تجاه السياسات العدوانية ومستويات التصعيد الحاصل، ومفككًا الخلفيات الأيديولوجية والسياسية للتحركات الإقليمية والدولية؛ مستهلاً بالتحذير من الدور السعودي في المنطقة.

وأكّد أن النظام السعودي يقوم بإمكاناته الضخمة بدورٍ كبير ومباشر في خدمة المشروع الصهيوني، ويحاول تقديم نفسه كمعني بواقع الأمة الإسلامية ومحتكر للتدخل في شؤون شعوبها، غير أن حركته ونشاطه يأتيان كليًّا تحت المظلة الأمريكية-الصهيونية، مبينًا أن الشعب اليمني يُعد من أكثر شعوب الأمة معاناة واستهدافًا من قبل النظام السعودي الذي ينفذ المخطط الأمريكي بما يخدم المصالح الصهيونية بشكّلٍ مباشر.

وأشار إلى أن العدو السعودي واصل سياسته العدوانية تجاه اليمن عبر تشديد الحصار والتضييق المستمر، وأن هذا النظام اتجه مباشرة إلى مضاعفة إجراءات الحصار فور اتجاه اليمن لإسناد الشعب الفلسطيني في معركة "طوفان الأقصى"، متخذًا موقفًا في الاتجاه المعاكس لتطلعات الشعب اليمني من خلال تقديم الدعم والإسناد للعدو الإسرائيلي وتقديم خدمات مجانية ومباشرة له، وموضحًا أن العدوان الأمريكي-السعودي تسبب في تدمير البنية الاقتصادية لليمن، والتي كانت في الأساس بنية متواضعة، إلا أن الاستهداف المباشر أدى إلى تدميرها بشكل كبير وشبه كامل.

وأضاف بالأرقام أن الشعب اليمني يُحرم سنويًا من "عائدات ما يزيد على 90 مليون برميل من النفط، إلى جانب حرمانه من ثروة غازية كبيرة وواعدة في المستقبل.

وكشف أن النظام السعودي لا يحترم أدنى مبادئ حسن الجوار، ولا يملك أي مبرر لممارساته العدائية كونه يعلم أن الشعب اليمني لم يكن يومًا عدوانيًا ضد محيطه العربي والإسلامي.

وشدّد السيد الحوثي على أن النظام السعودي بات "شريكًا علنيًا مع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني ضمن التوجهات الصهيونية الكبرى بالمنطقة.

واستنكر السيد الحوثي ارتباط النظام السعودي ومن شاكله بشرائح وجماعات شبكات الجريمة والانحراف الأخلاقي المتوحشة مثل "شبكة جيفري إبستين" التي تمارس أبشع الجرائم والطقوس الشيطانية واغتصاب القاصرات وشرب الدماء والفظائع المنكرة التي تمقتها الفطرة الإنسانية.