قريباً.. تقديم منصة جديدة وآمنة ومضمونة لحرس الثورة

طهران-مهر:-أكد حرس الثورة الاسلامية، في بيان له، أن إغلاق حساب العلاقات العامة للحرس الثوري هو دليل على رعب جبهة الاستكبار من البيانات الدقيقة والتنسيق بين شعوب المنطقة الأحرار.

واصدر الحرس الثوري بياناً، أشار فيه إلى أن "إغلاق حساب العلاقات العامة للحرس الثوري هو دليل على رعب جبهة الاستكبار من البيانات الدقيقة والتنسيق بين شعوب المنطقة الأحرار"، مؤكداً أن "إغلاق حساب لا يمكنه أبداً إسكات صوت الحق".

وجاء في نص بيان العلاقات العامة للحرس الثوري:

"أيها الشعب الشريف والواعي في المنطقة، والأمة الإسلامية العظيمة، وأحرار العالم!

بعد أن قام الشعب الأبي والشريف في دول المنطقة، وخاصة إخواننا وأخواتنا الأعزاء في الأردن والكويت، وبدافع من الشعور بالمسؤولية التاريخية والغيرة الإسلامية، بإرسال معلومات قيمة ودقيقة عن تحركات وقواعد النظام الأمريكي إلى الحساب المُعلن من قبل الحرس الثوري الإيراني على تطبيق تلغرام، لم يتمكن الأعداء المستكبرون من تحمل هذه الظروف والرابط بين الشعوب، فأولئك الذين يخافون دائماً من شفافية ووعي الشعوب، قاموا بإغلاق حساب العلاقات العامة للحرس الثوري، وأظهروا مرة أخرى رعبهم من البيانات الدقيقة والقيمة للأمة المسلمة العزيزة والتنسيق بين شعوب المنطقة الأحرار.

هذا الإجراء غير اللائق والجبان، مثل غيره من سلوكياتهم اليائسة، هو مدان ودليل واضح على تدهور واستسلام جبهة الاستكبار.

إن إغلاق حساب لا يمكنه أبداً إسكات صوت الحق والإرادة الفولاذية لشعوب المنطقة.

تعلن العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني أنه سيتم قريباً تقديم منصة جديدة وآمنة ومضمونة للتواصل المباشر مع شعوب العالم الأحرار، لمواصلة مسار تبادل المعلومات والتوعية بقوة أكبر من أي وقت مضى.

نحن نؤكد أن طريق المقاومة والنصر، بإرادة الله تعالى وهمة الأمة الإسلامية، سيستمر دون توقف."