عدد قتلى الجيش الأميركي في الحرب مع إيران بلغ 18 والجرحى 653

طهران/ ارنا- أعلنت قاعدة بيانات الإصابات والجرحى التابعة لوزارة الحرب الأميركية، في تحديث لها، عن إصابة 653 جنديًا من الجيش الأميركي الإرهابي في الحرب مع إيران، فيما قُتل 18 جنديًا آخر، حسب ادعائها ، فيما تشير الوقائع الى ان الاعداد الحقيقية اعلى من ذلك بكثير.

ونقلاً عن شبكة ABC، فأن قاعدة البيانات حُدِّثت يوم الخميس، وأظهرت إصابة 11 جنديًا أمريكيًا آخر نتيجة هجمات إيرانية.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد جرحى الجيش الأمريكي الإرهابي إلى 653 .

وأضافت شبكة ABC أنه ليس من الواضح مدى تأخر تسجيل معلومات الجرحى في النظام، لذا فإن الإصابات الـ 11 الجديدة لا تعني بالضرورة أنها حدثت خلال اليومين الماضيين.

كما أعلنت الشبكة الإخبارية الأمريكية عن مقتل 18 جنديًا أمريكيًا نتيجة هجمات إيرانية.

ووفق الكثير من المراقبين تعتم الادارة الاميركية على اعداد قتلى وجرحى جيشها الارهابي في الحرب مع ايران ويؤكدون بان الاعداد الحقيقية اعلى مما يُعلن بكثير.