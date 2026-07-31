قائد سلاح الجو: دم الشهيد الطيار كاظمي عهد مجدد للشهداء في التضحية من اجل الوطن

طهران/ارنا – قال قائد القوات الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد طيار بهمن بهمرد في بيان ان زميلي في القتال العميد ثاني طيار الشهيد مجيد كاظمي، اغار على العدو بشجاعة، وبعد آخر مهمته المظفرة، عاد الى البلاد شهيدا ليبقى دمه الطاهر عهدا مجددا للشهداء من اجل التضحية من اجل الوطن.

وقدم العميد طيار بهمرد في بيانه اليوم الخميس التهاني والتعازي باستشهاد العميد ثاني طيار مجيد كاظمي الذي نال شرف الشهادة خلال المواجهة مع العدو الامريكي – الصهيوني.

وطمان باننا سنواصل بخطوات راسخة درب هذا الشهيد العزيز للذود عن ايران الشامخة، وسنفي بعهدها العاشورائي وقسمنا بالانتصار على العدو الجبان والدنيء.