عارف: العدو حارب هوية ايران وحضارتها لكنه هُزم

طهران/ارنا – اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف ان مهاجمة المعالم التاريخية والثقافية في الحربين المفروضتين الاخيرتين، اظهرت ان العدو يخوض حربا ضد هوية ايران وحضارتها.

واضاف عارف لدى لقائه الخميس مدراء وزارة التراث الثقافي والسياحة والمشغولات اليدوية ان العدو ورغم محاولاته لتدمير التراث الثقافي الايراني لم ينل اهدافه وهذا التراث الثقافي والحضاري تحول الى اهم عامل للانسجام الوطني نجاح البلاد في مواجهة العدو.

واشار عارف الى حرب الثماني سنوات المفروضة والعقوبات والحربين المفروضتين الاخيرتين قائلا ان نظام الهيمنة ورغم جميع هذه الاجراءات لم ينل اهدافه وقد فشل في اخر محاولة له بفرض الحربين الاخيرتين على ايران.

واكد ان البلاد انتصرت في هذه المعارك لان التراث الثقافي والحضاري تحول الى البنية التحتية الاساسية للانسجام الوطني وحقق الشعب الايراني الوحدة حول محور ايران.

واكد النائب الاول لرئيس الجمهورية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستتابع الهجوم على معالمها الاثرية والتاريخية والثقافية لدى الاوساط الدولية قائلا ان هذه الاثار لا علاقة لها بالحرب اصلا، وان الكثير منها مسجل في قائمة التراث العالمي. وهناك اشخاص ومؤسسات كثيرة في العالم يعتزون بالتراث الحضاري الايراني ويمكن من خلال التعاون معهم متابعة المطالب الحقوقية للبلاد في الاوساط الدولية.